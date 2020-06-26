Минск запросил официальную информацию у Швейцарии о "счете" сына Лукашенко

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия официально запросила у Швейцарии информацию о якобы счете сына Александра Лукашенко на $840 млн, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

"Последняя, вчерашняя ситуация: у сына президента $840 млн "обнаружили" в одном из швейцарских банков, по-моему, Credit Suisse. Правда, сегодня банк опроверг. Но мы официально запросили швейцарскую сторону, чтобы они нам предоставили эту информацию", - сказал Макей журналистам в пятницу в Минске.

По словам министра, абсурд ситуации в том, что те, кто вбрасывают такие фейки, исходят из того, что происходит в их странах. "Не секрет, что во многих государствах - не буду называть каких - сам процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением. Так вот, я хочу однозначно сказать, что в Белоруссии такого не было, нет и не будет, пока нынешнее руководство находится у власти. Это я могу сказать однозначно", - подчеркнул глава МИД.

"Тем не менее, мы запросили официальную информацию швейцарской стороны на сей счет, надеемся, что они предоставят ее нам. Более того, вчера у меня была возможность разговора с главой государства, и я попросил половину из этой суммы, если найдем, то передать посольству на развитие внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности со Швейцарской конфедерацией. Если найдем. Он пообещал", - сказал Макей.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о том, что на одном из счетов его сына находится почти $1 млрд, является "жутким фейком", подброшенным из России.

Высказываясь о текущей ситуации в стране, Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. "Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - сказал Лукашенко в четверг на совещании.

По словам президента, информация фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам. "Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это", - продолжил он.

Ранее в отдельных телеграмм-каналах была распространена информация и опубликован скриншот страницы онлайн-банка с крупной суммой в швейцарском банке, которая приписывалась помощнику президента по национальной безопасности, старшему сыну президента Виктору Лукашенко.