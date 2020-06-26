Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
на 26.06В России 620 794+6 800В мире 9 609 829+179 313

Минск запросил официальную информацию у Швейцарии о "счете" сына Лукашенко

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия официально запросила у Швейцарии информацию о якобы счете сына Александра Лукашенко на $840 млн, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

"Последняя, вчерашняя ситуация: у сына президента $840 млн "обнаружили" в одном из швейцарских банков, по-моему, Credit Suisse. Правда, сегодня банк опроверг. Но мы официально запросили швейцарскую сторону, чтобы они нам предоставили эту информацию", - сказал Макей журналистам в пятницу в Минске.

По словам министра, абсурд ситуации в том, что те, кто вбрасывают такие фейки, исходят из того, что происходит в их странах. "Не секрет, что во многих государствах - не буду называть каких - сам процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением. Так вот, я хочу однозначно сказать, что в Белоруссии такого не было, нет и не будет, пока нынешнее руководство находится у власти. Это я могу сказать однозначно", - подчеркнул глава МИД.

"Тем не менее, мы запросили официальную информацию швейцарской стороны на сей счет, надеемся, что они предоставят ее нам. Более того, вчера у меня была возможность разговора с главой государства, и я попросил половину из этой суммы, если найдем, то передать посольству на развитие внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности со Швейцарской конфедерацией. Если найдем. Он пообещал", - сказал Макей.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о том, что на одном из счетов его сына находится почти $1 млрд, является "жутким фейком", подброшенным из России.

Высказываясь о текущей ситуации в стране, Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. "Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - сказал Лукашенко в четверг на совещании.

По словам президента, информация фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам. "Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это", - продолжил он.

Ранее в отдельных телеграмм-каналах была распространена информация и опубликован скриншот страницы онлайн-банка с крупной суммой в швейцарском банке, которая приписывалась помощнику президента по национальной безопасности, старшему сыну президента Виктору Лукашенко.

Белоруссия Швейцария Александр Лукашенко

Новости

Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину

Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину

Украинская партия "Голос" лишила своего лидера Вакарчука мандата в Раде

Пандемия коронавируса

В странах Америки продолжилось быстрое распространение коронавируса

Лукашенко объяснил удорожание жилья в Минске приездом москвичей

Лукашенко объяснил удорожание жилья в Минске приездом москвичей

Что случилось этой ночью: пятница, 26 июня

Число жертв COVID-19 превысило 488 тыс. человек

Палата представителей США приняла законопроект демократов о реформе полиции

Трамп решил расширить добычу нефти в заповеднике на Аляске

Трамп решил расширить добычу нефти в заповеднике на Аляске

Индия торопится закупить российское вооружение из-за обострения отношений с Пакистаном и КНР

Индия торопится закупить российское вооружение из-за обострения отношений с Пакистаном и КНР

Основной версией взрыва в киевской многоэтажке стали нарушения "Киевгаза"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');