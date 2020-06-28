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Шестеро погибли при лобовом столкновении легковушки с грузовиком в Киргизии

Предположительно, погибшие были членами одной семьи

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли в аварии на автодороге Бишкек-Ош в Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Lexus, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузной машиной MAN. Пятеро - трое женщин, мужчина и ребенок - погибли на месте аварии. Семилетняя девочка с многочисленными переломами и травмами была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание.

"Возможно, все погибшие являются членами одной семьи", - добавил представитель пресс-службы.

Началось досудебное производство, назначены все необходимые экспертизы. Милиция устанавливает личности погибших.

Киргизия

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