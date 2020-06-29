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12 человек погибли, 10 пропали без вести при наводнении в Китае

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 12 человек погибли и 10 пропали без вести после сильных дождей, вызвавших наводнение, сообщают власти провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Отмечается, что от обрушившихся на уезд Мяньнин дождей особенно сильно пострадал город Ихай. 7705 человек были эвакуированы.

По данным министерства КНР по чрезвычайным ситуациям, с начала июня по всей стране наводнения, вызванные сильными дождями, унесли жизни 78 человек, более 100 тыс. домов были повреждены или разрушены, прямые экономические потери составили 25 млрд юаней ($3,5 млрд).

КНР

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