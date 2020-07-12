В Китае оценили экономический ущерб от наводнений в более $11 млрд

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Проливные дожди в ряде районов Китая вынудили власти объявить предпоследний - второй уровень опасности наводнения, сообщили в воскресенье китайские СМИ.

Наивысшим уровнем опасности является первый.

Как следует из сообщений, уровень воды в 212 реках в стране повысился до угрожающего уровня, а 19 из них - его уже превзошел.

В результате наводнений более 140 человек погибли или считаются пропавшими без вести, затоплены 3,5 млн га сельскохозяйственных угодий, разрушены или частично пострадали более 28 тыс. домов и построек.

Власти оценивают экономический ущерб от стихии в 82,2 млрд юаней ($11.75 млрд).