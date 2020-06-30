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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
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Что случилось этой ночью: вторник, 30 июня

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Закон о национальной безопасности Гонконга принят в Пекине. Всекитайское собрание народных представителей приняло закон единогласно. На улицах Гонконга долгое время идут протесты против этого закона.

– Пентагон объявил об отсутствии доказательств "сговора" Москвы с талибами. США расследуют информацию о связи сотрудников ГРУ с талибами. Несколько дней назад газеты опубликовали эту информацию как факт со ссылкой на источники.

– Песков назвал вздором сообщения NY Times о выплатах России талибам. Он считает, что сговор с талибами невозможен, а распространять такую информацию нелепо. Американская пресса ранее объявила, что Россия платила боевикам за нападения на военных из США.

– Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI. Ранее канал уволил главреда Пивоварова и упразднил эту должность. Шнуров сказал, что постарается объединить русскоязычный мир.

Движение "Талибан" запрещено на территории России.

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