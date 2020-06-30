Король Бельгии осудил жестокость бельгийцев в Конго при Леопольде II

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Король Бельгии Филипп осудил акты насилия и жестокости, которые совершались в Конго в период бельгийского колониального правления при короле Леопольде II, и выразил сожаление в связи со страданиями и унижением конголезского народа.

Как пишет Le Soir, об этом говорится в послании короля президенту Демократической республики Конго Феликсу Чисекеди Чиломбо, направленном по случаю 60-летия независимости страны.

Король выразил самые глубокие сожаления "в связи с теми ранами прошлого, боль от которых жива и поныне", и пообещал твердо продолжать курс на борьбу с любыми формами расизма.

Заявление монарха было сделано на фоне международной волны переоценки отношения к расизму и колониальному прошлому многих стран, которая поднялась после убийства в США при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты против расизма прошли и в Бельгии.

В июне по меньшей мере дважды в Брюсселе произошли нападения на конную статую Леопольда II. Ее разрисовывали антирасистскими лозунгами. Инициативная группа "Исправим историю" запустила в начале июня сбор подписей под петицией, требующей убрать все памятники этому королю, объясняя, что нельзя прославлять монарха, допустившего чрезвычайно жестокую колониальную политику в Конго.