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В ФСВТС заявили, что реэкспорт купленных Турцией С-400 без разрешения РФ невозможен

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Передача поставленных Турции систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 другому государству без разрешения России невозможна, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

Так она прокомментировала инициативу сенатора-республиканца Джона Тьюна, который согласно данным Defense News, заявил, что США могли бы купить С-400 у Турции, тем самым разрешив ряд противоречий с Анкарой.

"Для вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны", - заявила Воробьева.

Согласно Defense News, Тьюн предложил поправку к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год, которая позволит использовать бюджет сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения. Условием покупки должны стать заверения Турции, что она не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.

Турция С-400 Россия ФСВТС

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