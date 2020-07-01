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У посольства РФ в Берлине собралась очередь желающих проголосовать по поправкам

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Берлине у российского посольства выстроилась очередь из желающих проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент "Интерфакса".

По данным на 14.00 (15.00 мск) явка в посольстве составила 3 650 человек.

При входе в посольство избирателям выдают прозрачные пакеты - в них ручка, перчатки и одноразовая маска. Голосование организовано в главном зале посольства, там людей совсем немного из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию в ситуации пандемии коронавируса.

На голосовании в Брюсселе подобного ажиотажа не наблюдалось - российские избиратели там голосовали размеренно и тоже при строгом соблюдении санитарных предосторожностей, передает корреспондент "Интерфакса" из Бельгии.

Помимо Брюсселя, в Бельгии идет голосование по поправкам к Конституции РФ в Антверпене. В Германии голосуют в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и во Франкфурте-на-Майне.

Германия Берлин Конституция

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