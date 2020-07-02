Власти Азербайджана до 20 июля продлили жесткий карантин в ряде городов

В Баку из-за ситуации с коронавирусом временно закроют метро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Азербайджана приняли решение на фоне ухудшении ситуации с коронавирусом с полуночи 4 июля до 20 июля продлить специальный карантинный режим в семи городах и Абшеронском районе республики, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Жесткий карантинный режим продлят в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе. "В этот список также включаются 3 города - Геранбой, Гейгель и Мингячевир, а также пять районов страны - Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиазаньский и Шекинский из-за увеличения в них числа заражений коронавирусной инфекцией за последнее время", - отмечает штаб.

По информации штаба, на время действия жесткого карантина в Баку с 00:00 4 июля по 06:00 20 июля (23:00 и 05:00 по московскому времени соответственно) прекратит работу метро. Кроме того, в этот период работа общественного транспорта будет приостанавливаться в конце каждой недели.

Для снижения динамики заражения COVID-19 также будет запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах группами более 5 человек.

По данным азербайджанского оперштаба на 2 июля, за минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 572 человек. "В тоже время выздоровело 364 человека", - также заявили в штабе. За сутки скончались восемь человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 18 684, число вылечившихся - 10 425, общее число умерших составило 228 человек. "В настоящее время в больницах специального режима находятся 8 031 человек", - подчеркивает штаб.