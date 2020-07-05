Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 04.07В России 667 883+0В мире 11 074 878+205 139

Ракета Electron американской компании Rocket Lab стартовала на орбиту с группой миниспутников

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ракета Electron в воскресенье по московскому времени стартовала на орбиту с семью малыми космическими аппаратами, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск двухступенчатой ракеты Electron с миссией, получившей название Pics Or It Didn't Happen, был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 21:19 UTC в субботу (00:19 воскресенья по Москве).

Спутники запущены на круговую низкую околоземную орбиту высотой 500.

Среди них - спутник CE-SAT-IB компании Canon Electronics Inc, предназначенный для тестирования технологии получения изображений Земли с помощью широкоугольных камер высокого разрешения, пять аппаратов SuperDove дистанционного зондирования земли с новыми системами для обеспечения более высокого качества изображения, а также спутник Faraday-1 6U британской компании In-Space Missions.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от 4,9 до 6,6 млн долл., что чрезвычайно мало по сравнению со стартом ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Миссия Pics Or It Didn't Happen станет тринадцатым запуском ракеты Electron.

космос Rocket Lab

Новости

Во Флориде зарегистрированы 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Во Флориде зарегистрированы 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Министр обороны Турции заявил о законности присутствия турецких военных в Ливии

Эксперт сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в 15 штатах США

Жесткие карантинные меры ввели в одном из районов Каталонии из-за COVID-19

Трамп заявил о симптомах "левацкой революции" в США

Трамп заявил о симптомах "левацкой революции" в США

Юг Японии затопило из-за проливных дождей

Юг Японии затопило из-за проливных дождей

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июля

Разведка США попыталась оправдать бездействие Трампа в ситуации с РФ и талибами

Разведка США попыталась оправдать бездействие Трампа в ситуации с РФ и талибами

США направят авианосцы в Южно-Китайское море, где КНР проводит военные учения

США направят авианосцы в Южно-Китайское море, где КНР проводит военные учения

Невеста Хашкаджи в суде назвала его убийство "большим предательством и обманом"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');