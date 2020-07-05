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В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от COVID-19

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Врачи зафиксировали за сутки смерть 163 пациентов с коронавирусом COVID-19 в Иране, сообщают в воскресенье европейские СМИ.

Это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий рекорд (162 смерти) был установлен в начале этой недели.

В общей сложности в Иране выявили почти 238 тысяч случаев заражения вирусом, более 11,4 тыс. пациентов скончались.

24 июня министерство здравоохранения Ирана призвало жителей страны носить маски, чтобы остановить ускорившееся распространение коронавируса.

Хроника коронавируса. Июль.

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