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В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, из них четыре больных в активной форме и 11 бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев один зарегистрирован в Пекине, три "импортированы" в различные районы страны.

За предыдущие сутки были выявлены также 15 новых случаев заражения коронавирусом: восемь активных (два – в Пекине) и семь бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 557 активных случаев заражения, из них 1 934 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 10 новых случаев заболевания, все в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 763 больных коронавирусом: в Гонконге – 1 тыс. 268 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 449 (семь случаев смерти).

коронавирус Китай COVID-19

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