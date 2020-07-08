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Грызлов заявил, что Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с ДНР и ЛНР

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Украинская сторона отказалась от процесса обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом сообщил в среду журналистам полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов.

"В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц", - сказал он по итогам заседания Контактной группы.

По его словам, это существенно затормозит процесс обмена и освобождения.

"При этом Киев заявил отказ от своей собственной, представленной ранее инициативы по формату составления списков. Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории", - отметил Грызлов.

Кроме того, он выразил мнение о необходимости сделать работу Контактной группы более открытой и "исключить двойные стандарты в поведении представителей ОБСЕ".

Украина Борис Грызлов ДНР ЛНР

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