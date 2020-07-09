Песню Боба Марли One Love One Heart переиздадут в помощь детям, пострадавшим от COVID-19

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Семья звезды регги Боба Марли решила переиздать его песню One Love One Heart в помощь детям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, сообщает в четверг Детский фонд ООН (UNICEF).

"Мы с восторгом объявляем, что семья Марли даст новую жизнь классической песне One Love One Heart (Одна любовь – одно сердце) в помощь действиям UNICEF в ответ на COVID-19. Помощь удвоит любовь", - говорится в твиттере UNICEF.

Ранее известная исполнительница из Бенина Анжелик Киджо перепела для UNICEF знаменитую песню южноафриканской певицы Мириам Макебы "Пата-пата", посвятив перепевку борьбе с коронавирусом.

"Пата-Пата" на распространенном в ЮАР языке коса означает "Попробуй тронь" – в новой версии песни Анжелик Киджо поет: "Не трогай меня, мы должны мыть руки, оставайтесь дома и ждите. Каждый может помочь в борьбе с COVID-19".

"Когда-то эту песню назвали самой радостной песней в мире, теперь она внушает надежду в период коронавируса", - отметили в UNICEF.

Анжелик Киджо сообщила, что посвятила песню своему другу, известному саксофонисту и ветерану афро-джаза Ману Дибанго, который скончался в апреле вследствие заражения коронавирусом.