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В США временно заблокировали демократам доступ к налоговым декларациям Трампа

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд США в четверг временно заблокировал передачу финансовой отчетности президента Дональда Трампа демократам Конгресса, сообщило в четверг издание USA Today.

"Суды должны провести тщательный анализ, который в достаточной мере будет учитывать принципы разделения властей, о которых идет речь, включая как важные законодательные интересы Конгресса, так и личную позицию президента", - написал в постановлении председатель Верховного суда Джон Робертс.

В то же время суд постановил, что финансовая отчетность Трампа может быть рассмотрена прокуратурой Нью-Йорка, которая расследует дело о выплате президентом денег за молчание двум женщинам, которые, как они утверждают, имели с ним отношения. Президент в свою очередь отрицал подобную связь.

Как сообщает телеканал NBC News, Робертс указал, что в судебной системе США "общественность имеет право (на доступ - ИФ) к доказательствам любого человека". По его словам, понятие "каждый человек" включает в том числе и президента страны.

"Начиная с Джефферсона и продолжая Клинтоном, президенты одинаково давали показания или предъявляли документы по требованию федеральных судов в ходе уголовных процессов", - добавил Робертс.

Постановление поддержали семеро судей, двое выступили против. Таким образом, оба дела вернут в нижестоящий суд.

По данным USA Today, демократы Палаты представителей Конгресса США утверждают, что налоговые декларации президента могут стать доказательством правонарушений или привести к принятию нового законодательства.

Сам Трамп назвал требование предоставить финансовую отчетность "политическим преследованием".

"Верховный суд направляет дело обратно в нижестоящий суд. Последует предоставление аргументов. Это все политическое преследование. Я победил в охоте на ведьм Мюллера и других, и сейчас я должен продолжать сражаться в политически коррумпированном Нью-Йорке. Это несправедливо по отношению к этому президенту или этой администрации", - написал Трамп США в своем твиттере.

Адвокат президента Джей Секулоу заявил, что Трамп будет оспаривать усилия по получению его финансовых отчетов в нижестоящих судах.

США Дональд Трамп

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