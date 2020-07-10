Верховный суд США признал половину штата Оклахома землей индейцев

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд США признал около половины штата Оклахома землей, принадлежащей коренным американцам, пишет в пятницу BBC News со ссылкой на соответствующее решение суда.

Согласно постановлению Верховного суда, землями индейцев теперь считаются восточные территории Оклахомы, включая Талсу - второй по величине город в этом штате. На упомянутой территории проживает порядка 1,8 млн человек, из которых 15% являются коренными американцами, отмечает BBC News.

Данное решение также означает, что отныне коренных американцев, проживающих в восточной части Оклахома, судить за серьезные правонарушения смогут только федеральные суды, а не суды штата. Кроме того, члены индейских племен на этой территории отныне освобождаются от обязанности уплаты налогов в бюджет Оклахомы.

Иск к властям штата подал в Верховный суд коренной американец Джимси Макгирт, осужденный в 1997 году в Оклахоме за изнасилование четырехлетней девочки. Макгирт обратил внимание на то, что еще в XIX веке несколько племен коренных американцев были насильственно переселены на территории, позднее ставшие Оклахомой.

Федеральное правительство США тогда пообещало индейцам восточную часть нынешней Оклахомы в качестве резервации, но свое обещание не выполнило, указал истец. Верховный суд Соединенных Штатов согласился с его доводами, вынеся решение в пользу Макгирта.

Это решение, в том числе, и послужило основанием для отмены приговора Макгирта. Однако он не стал добиваться признания себя невиновным. Член индейского племени семинолов лишь указал, что теперь судить его вправе только федеральный суд.