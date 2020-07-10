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Верховный суд США признал половину штата Оклахома землей индейцев

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд США признал около половины штата Оклахома землей, принадлежащей коренным американцам, пишет в пятницу BBC News со ссылкой на соответствующее решение суда.

Согласно постановлению Верховного суда, землями индейцев теперь считаются восточные территории Оклахомы, включая Талсу - второй по величине город в этом штате. На упомянутой территории проживает порядка 1,8 млн человек, из которых 15% являются коренными американцами, отмечает BBC News.

Данное решение также означает, что отныне коренных американцев, проживающих в восточной части Оклахома, судить за серьезные правонарушения смогут только федеральные суды, а не суды штата. Кроме того, члены индейских племен на этой территории отныне освобождаются от обязанности уплаты налогов в бюджет Оклахомы.

Иск к властям штата подал в Верховный суд коренной американец Джимси Макгирт, осужденный в 1997 году в Оклахоме за изнасилование четырехлетней девочки. Макгирт обратил внимание на то, что еще в XIX веке несколько племен коренных американцев были насильственно переселены на территории, позднее ставшие Оклахомой.

Федеральное правительство США тогда пообещало индейцам восточную часть нынешней Оклахомы в качестве резервации, но свое обещание не выполнило, указал истец. Верховный суд Соединенных Штатов согласился с его доводами, вынеся решение в пользу Макгирта.

Это решение, в том числе, и послужило основанием для отмены приговора Макгирта. Однако он не стал добиваться признания себя невиновным. Член индейского племени семинолов лишь указал, что теперь судить его вправе только федеральный суд.

Верховный суд США США Оклахома

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