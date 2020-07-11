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ЛНР начала подготовку к оборудованию новых пунктов пропуска через линию соприкосновения

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Луганской народной республики начали работы по оборудованию новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе в районе населенных пунктов Счастье и Золотое.

Об этом журналистам в субботу сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

"В соответствии с достигнутыми 8 июля договоренностями, саперами Народной милиции ЛНР при координации представительства ЛНР в СЦКК начаты работы по проверке местности на предмет наличия взрывоопасных предметов в районе строительства инфраструктуры пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", а также проводятся работы по очистке места работ от растительности", - заявил он.

На сегодняшний день между ЛНР и Украиной функционирует единственный пешеходный пункт пропуска через линию соприкосновения в районе Станицы Луганской.

Донбасс ЛНР Луганск Украина

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