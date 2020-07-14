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Австрия расширила список стран, авиарейсы из которых запрещены

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти Австрии во вторник расширили список стран, на авиасообщение с которыми распространяется запрет, сообщают европейские СМИ.

В предыдущий список, в который были включены восемь стран - Белоруссия, Китай, Великобритания, Иран, Португалия, Россия, Швеция и Украина - теперь добавлены еще 10 государств.

Минздрав Австрии после проведения оценки уровня распространения коронавируса в мире запретил авиарейсы из Румынии, Болгарии, Молдавии, Египта и еще шести стран Балканского полуострова.

Ранее запрет также распространялся на авиасообщение с итальянским регионом Ломбардия, однако с четверга, 16 июля, ограничения будут сняты.

В Австрии за время пандемии зарегистрировано 19 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 709 человек скончалось.

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