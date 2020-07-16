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В Гоа ввели режим изоляции из-за недостатка дисциплины у населения

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Власти штата Гоа в Индии с четверга вводят трехдневный режим изоляции по причине массового нежелания жителей соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, сообщают западные СМИ.

"Мы оштрафовали более 40 тыс. человек за отсутствие масок, плюс многих задержали за глумление над правилами, но они (люди - ИФ) продолжают праздно шататься", - сказал главный министр штата Прамод Савант.

Он посетовал, что слишком много людей продолжают ходить на вечеринки, а уровень сознательности населения невысок. По его словам, "люди понимают только язык закона".

Кроме изоляции, в штате до 10 августа введен комендантский час.

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Между тем, в четверг в расположенном на границе с Непалом штате Бихар, население которого составляет 125 млн человек, также вступил в силу 15-дневный режим изоляции. Закрыты все школы, клубы, храмы, коммерческие предприятия не первостепенной важности, однако строительный и сельскохозяйственный сектора продолжают функционировать.

Тем не менее, как отмечают СМИ, на улицах его административного центра Патны наблюдается обычное движение.

Кроме этого, ранее на семидневную изоляцию ушел один из крупнейших индийских городов Бенгалуру с населением 13 млн человек.

СМИ напоминают, что после отмены ограничительных мер в Индии в начале июня власти ряда штатов были вынуждены вновь вернуть их, поскольку количество случаев коронавируса в стране приближается к 1 млн, а число жертв среди инфицированных - к 25 тыс.

В то же время в соседних Пакистане и Бангладеш зафиксированы соответственно 260 тыс. и 195 тыс. случаев заболевания. В общей сложности, в Южной Азии отмечены 1,4 млн случаев болезни при 33 тыс. летальных исходах.

В Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предупредили, что весь регион превращается в новый эпицентр распространения коронавируса в мире.

"COVID-19 распространяется с устрашающей скоростью по Южной Азии - родине четверти человечества", - сказали в Федерации, отметив, что это происходит в тот момент, когда международное внимание приковано к эпидемиологическому кризису в США и Южной Америке.

Индия Гоа коронавирус

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