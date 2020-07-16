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Молдавская оппозиция потребовала отставки правительства

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Депутаты от оппозиционных правых партий внесли в парламент проект резолюции о вотуме недоверия, предполагающий отставку правительства. Как передает корреспондент "Интерфакса", документ подписали 26 депутатов от партий "Платформа DA" и "Действие и солидарность" (PAS).

Представляя проект резолюции, лидер фракции "Платформа DA" вице-председатель парламента Александр Слусарь подчеркнул, что "правительство во главе с Ионом Кику неоднократно нарушало конституцию, превысило свои полномочия, пыталось подменить парламент, утверждая законы вопреки положениям конституции, что подтвердил и Конституционный суд".

В этом контексте он напомнил о решении суда об аннулировании соглашения о предоставлении Россией кредита на 200 млн евро, отметив, что "в противном случае был бы нанесен непоправимый ущерб суверенитету национальным интересам Молдавии".

"Чрезвычайно плохо правительство управляло эпидемиологической и экономической ситуацией. Это правительство Иона Кику до сих не осознало всю серьезность ситуации. Предложенные правительством меры – это не помощь бизнесу и гражданам, это шок без терапии. Многие отрасли оказались на грани банкротства. Непрофессиональные действия правительства ведут к преднамеренному росту безработицы, так как кабинет министров не посчитал нужным поддержать предпринимателей и оплачивать техническую безработицы. У правительства нет серьезного антикризисного плана по спасению экономики и устранению последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - подчеркнул Слусарь.

В представленной резолюции отмечается также, что правительство "саботировало отношения с Европейским союзом, что привело к потере третьего транша макрофинансовой помощи в размере 40 млн евро".

"Правительство проводит непоследовательную внешнюю политику, лишенную предсказуемости и логики. Кабинет министров пренебрегает стратегическим партнерством с Евросоюзом и с соседними странами, ориентируясь исключительно на евразийскую интеграцию, подменяет сотрудничество с европейскими структурами сотрудничеством с СНГ и Евразийским союзом", - заявил вице-спикер.

Проект резолюции о вотуме недоверия правительству был подписан 26 депутатами от двух фракций. Они отказались от поддержки группы Pro Moldova и партии "Шор", подчеркивая нежелание сотрудничать с депутатами, которые причастны к банковскому мошенничеству в Молдавии. Согласно регламенту парламента, вотум недоверия правительству должен быть рассмотрен парламентом на первом пленарном заседании на следующей неделе. Для отставки правительства нужен 51 голос из 101 депутата. В настоящее время, в правящей коалиции Партии социалистов и Демократической партии – 51 депутат, а у оппозиции не хватает голосов для отправки правительства в отставку. Они рассчитывают на голоса депутатов от Демпартии. Однако, лидеры ДПМ неоднократно заявляли, что не поддержат отставку правительства.

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