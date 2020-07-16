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Кабмин разрешит получать налоговое резидентство РФ прожившим в стране 3-6 месяцев в 2020 г.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало поправки в Налоговый кодекс, позволяющие в 2020 году присваивать статус российского налогового резидента физическим лицам, которые провели в стране в текущем году от трех месяцев до полугода.

Как сообщил на заседании министр финансов РФ Антон Силуанов, предлагается разрешить признавать себя российскими налоговыми резидентами в текущем году физлицам, которые находятся на территории РФ в 2020 году от 90 до 182 дней включительно.

Соответствующее заявление будет подаваться в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ.

По мнению министра, особенно актуальным этот вопрос стал на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в мире. "Некоторые граждане не имели возможности вернуться в Россию по объективным причинам - из командировки, отпуска, с учебы или после лечения", - говорится в его комментарии, разосланном позже пресс-службой министерства.

Идея сокращения срока пребывания в РФ для присвоения статуса налогового резидента с полугода до трех месяцев активно обсуждалась в 2019 году. Однако российский бизнес высказался против нее, глава РСПП Александр Шохин, в частности, высказывал опасения, что такая норма может привести не к притоку, а к оттоку резидентов. "Что делать с теми, кто работает и там, и там? Даже для средних компаний 90 дней это, вообще-то говоря, если люди платят налоги в другой юрисдикции, практически они автоматом переходят в российскую юрисдикцию, потому что они полгода привыкли проводить в России, полгода где-то еще. В том числе, имея в виду, что у них разветвленный бизнес, а иногда, что тут скрывать, семьи там живут, дети учатся, и они живут 50/50. Мы боимся, как бы оттока не возникло из-за этого. Как бы они еще больше не ушли туда", - отмечал Шохин. После чего Силуанов пообещал, если идея так и не найдет поддержки у бизнеса, отложить ее "до лучших времен".

правительство Антон Силуанов

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