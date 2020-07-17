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Международная полицейская ассоциация предложила создать реестр педофилов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Предложение создать реестр лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, требует реализации, при этом в РФ в последнее время усилена ответственность за педофилию, заявил президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов.

"За последние годы в стране усилена ответственность педофилов, укреплено международное сотрудничество в борьбе с этим явлением. Но ситуация не стоит на месте. Например, требует реализации предложение уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой о создании "реестра педофилов", чтобы бессрочно следить за ними после отбывания наказания", - сообщил Жданов в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

По его словам, которые приводит издание, "в Польше, Австралии, Казахстане и США уже созданы интернет-ресурсы, позволяющие получить сведения о людях, осужденных ранее за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних".

"Аналогичный ресурс должен быть и в России. С его помощью можно будет осуществлять административный надзор за педофилами, вышедшими на свободу. Для этого они должны будут носить электронные следящие устройства в виде браслетов. Законопроект о создании такого реестра находился на рассмотрении в Госдуме с 2016 года. Однако в 2018 году его по "непонятным причинам" сняли с рассмотрения", - уточнил глава российской секции Международной полицейской ассоциации.

Отвечая на вопрос газеты о том, какова российская статистика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, Жданов сообщил, что "в январе-мае наблюдался незначительный рост подобных преступлений, предусмотренных статьей 242.1 УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних"".

"Всего совершено 301 такое преступление, что на 1,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Более половины - 53,8% - таких зарегистрированных преступлений приходится на пять субъектов Российской Федерации: Самарскую, Московскую, Свердловскую, Курскую области, Республику Марий-Эл", - отметил эксперт.

"По статье 242.2 УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов", напротив, фиксируется снижение. Таких преступлений в январе-мае совершено 95, что на 16,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - добавил Жданов.

При этом, по имеющимся у него данным, в общей сложности "в трех регионах, по сравнению с пятью месяцами 2019 года, количество преступлений по этой статье возросло - Свердловской, Нижегородской областях и Камчатском крае".

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