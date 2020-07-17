Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:41Заразились
на 16.07В России 752 797+6 428В мире 13 554 477+230 947

Москва и Дамаск призвали США прекратить дестабилизировать Сирию

Оккупация американцами и их союзниками территорий республики затягивает возвращение к мирной жизни в стране

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия и Сирия призывают США немедленно передать правительству в Дамаске контроль над всеми незаконно оккупируемыми в республике территориям, говорится в совместном заявлении межведомственного координационного штаба двух стран по возвращению беженцев на территорию республики.

"Призываем американскую сторону прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике, строго соблюдать международное право, принципы Организации Объединенных Наций и незамедлительно передать правительству Сирии контроль над всеми незаконно оккупируемыми сирийскими территориями. Дальнейшая оккупация США и их союзниками территорий Сирии только увеличивает страдания мирных граждан и затягивает возвращение к мирной жизни в стране", - сказано в документе, распространённом в пятницу.

Отмечено, что, несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, "США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки в стране".

"Заявляя о своем желании помочь сирийскому народу, западные страны не желают снимать введенные в нарушение норм международного права антисирийские санкции, "калечащие" экономику страны и препятствующие ее постконфликтному восстановлению. Активно продвигается тема о необходимости оказания помощи населению Сирии исключительно через трансграничные гуманитарные коридоры, что свидетельствует о намерении и дальше поддерживать подконтрольные боевикам анклавы с целью сохранения очагов напряженности в стране", - говорится в документе.

Россия Сирия

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 17 июля

Книгу племянницы Трампа о его трудном детстве предварительно заказали уже 950 тыс. раз

США снимают ограничения на въезд в страну для студентов из Европы

Пентагон раскрыл некоторые детали о "супер-пупер гиперзвуковой ракете"

Пентагон раскрыл некоторые детали о "супер-пупер гиперзвуковой ракете"

Военным удалось потушить пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего

Военным удалось потушить пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего

Международная полицейская ассоциация предложила создать реестр педофилов

Натурализовавшийся гражданин Эстонии погиб на войне в Донбассе

Нефтегазовые гиганты поставили цель снизить выбросы парниковых газов к 2025 году

Нефтегазовые гиганты поставили цель снизить выбросы парниковых газов к 2025 году

Что произошло за день: четверг, 16 июля

Глава РФПИ объяснил, что РФ нет смысла красть данные о британской COVID-вакцине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');