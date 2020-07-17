Москва и Дамаск призвали США прекратить дестабилизировать Сирию

Оккупация американцами и их союзниками территорий республики затягивает возвращение к мирной жизни в стране

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия и Сирия призывают США немедленно передать правительству в Дамаске контроль над всеми незаконно оккупируемыми в республике территориям, говорится в совместном заявлении межведомственного координационного штаба двух стран по возвращению беженцев на территорию республики.

"Призываем американскую сторону прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике, строго соблюдать международное право, принципы Организации Объединенных Наций и незамедлительно передать правительству Сирии контроль над всеми незаконно оккупируемыми сирийскими территориями. Дальнейшая оккупация США и их союзниками территорий Сирии только увеличивает страдания мирных граждан и затягивает возвращение к мирной жизни в стране", - сказано в документе, распространённом в пятницу.

Отмечено, что, несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, "США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки в стране".

"Заявляя о своем желании помочь сирийскому народу, западные страны не желают снимать введенные в нарушение норм международного права антисирийские санкции, "калечащие" экономику страны и препятствующие ее постконфликтному восстановлению. Активно продвигается тема о необходимости оказания помощи населению Сирии исключительно через трансграничные гуманитарные коридоры, что свидетельствует о намерении и дальше поддерживать подконтрольные боевикам анклавы с целью сохранения очагов напряженности в стране", - говорится в документе.