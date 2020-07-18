На саммите ЕС начались консультации для поиска компромисса по выходу из кризиса

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На проходящем в Брюсселе саммите ЕС после первого пленарного заседания в субботу председатель Европейского совета Шарль Мишель приступил к консультациям с группой стран, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс.

Он написал в твиттере, что Мишель организует консультации с участием лидеров Дании, Австрии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Греции и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В число названных пресс-секретарем стран входит "бережливая четверка" - Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, которые создают наибольшие проблемы для попытки согласования бюджета ЕС на 2021-2027 годы и плана антикризисного восстановления экономики Евросоюза. "Бережливые" требуют от стран юга Европы в обмен на коллективную помощь ЕС проведения реформ в области рынка труда и пенсионного обеспечения.

С этим не желают соглашаться главные реципиенты помощи - Италия и Испания, опасающиеся оказаться в положении Греции, которая была вынуждена подчиниться оздоровительной программе, навязанной извне.

Восстановительный план был предложен Европейской комиссией в сумме 750 млрд евро, в том числе 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро в форме займов. Помимо этого плана, предложен бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро. Разногласия участников саммита касаются, в частности, размеров бюджета и соотношения субсидий и займов.

Кроме того, поднят вопрос об управлении этими фондами. Телеканал Euronews сообщил, что наиболее непримиримую позицию по управлению занимает "ключевой персонаж" саммита премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он требует строгого контроля над распределением безвозмездного финансирования в рамках плана восстановления экономики при единогласном голосовании всех 27 членов Евросоюза по выделению каждого транша субсидий.

Есть и другие камни преткновения на этой встрече ЕС на высшем уровне. Например, обусловленность бюджетного финансирования соблюдением норм правового государства не радует лидеров Венгрии и Польши.

Euronews допускает, что второй день саммита может закончиться так же безрезультатно, как и первая часть этой встречи в пятницу, и не исключает, что Европейский совет будет заседать и в воскресенье.