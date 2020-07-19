Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.07В России 771 546+6 109В мире 14 288 689+233 390

Президенты стран ЕАЭС в ноябре рассмотрят ключевые вопросы по интеграции

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ключевые вопросы стратегии евразийской интеграции, которые не будут согласованы на уровне премьеров, планируется вынести на уровень президентов стран ЕАЭС, заявил председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Буквально 20 числа (20 июля - ИФ) мы собираем вице-премьеров в Москве и будем по каждому пункту (проекта стратегии интеграции - ИФ) идти, чтобы выносить на уровень премьер-министров и в ноябре - на уровень глав государств. Я не исключаю, что один-два вопроса потребуют принятия на уровне глав государств", - сказал Мясникович.

При этом он отметил, что на межправительственном уровне страны ЕАЭС пока не пришли к компромиссу по тарифной политике в сфере транзита газа. "Пока нет. Сейчас готовится международный договор, который вступит в силу с 1 января 2025 года, об общем рынке газа, транзита, тарифа на транзит. Самое главное, чтобы это был недискриминационный подход", - отметил Мясникович.

Он напомнил, что на предыдущем саммите ЕАЭС главы государств поддержали проект стратегии евразийской интеграции за исключением ключевого для Белоруссии и Армении вопроса тарифов на транзит газа. "19 мая, когда собрались главы государств (на заседание Высшего евразийского экономического союза - ИФ), они практически поддержали, за исключением одного вопроса, который был ключевым для Беларуси и Армении. Это тариф на прокачку газа", - сказал глава ЕЭК.

Как сообщалось, в минувшую пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что на заседании межправсовета ЕАЭС в Минске одобрен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Ожидается, что документ может быть подписан главами государств в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета осенью в Минске. До этого, в октябре в Ереване состоится очередной межправсовет ЕАЭС.

ЕАЭС

Новости

В Фонде защиты национальных ценностей не подтвердили освобождение двух россиян в Ливии

Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико начал давать показания

Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико начал давать показания

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

На митинг в поддержку Светланы Тихановской в Минске пришли несколько тысяч человек

В СМИ появилась информация о возможной связи австрийца с российской разведкой

Эрдоган проверил работы по превращению собора Святой Софии в мечеть

Эрдоган проверил работы по превращению собора Святой Софии в мечеть

Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Тартусе и Хмеймиме

Ракету Falcon 9 с южнокорейским военным спутником запустят 20 июля

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');