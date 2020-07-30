Бывший президент Армении Кочарян раскритиковал курс на глобализацию

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Политический и экономический форс-мажор в Армении может привести к внутриполитическим изменениям в республике, заявил бывший президент республики (1998-2008 годы) Роберт Кочарян.

"Ни одно обещание правительства не выполнено, ни в экономике, ни в политике. Это форс-мажор, который может привести к стремительному изменению политической ситуации в стране", - сказал Кочарян в среду в интервью трем армянским телеканалам.

Он также отметил, что большая часть правительства Армении пришла из НКО, пропагандирующих так называемую глобализацию.

"Такое впечатление, что вместо создания наций идет процесс создания соросовского суррогата. Наше правительство ведет страну туда, откуда сейчас все убегают. Во многих странах национальные силы укрепляют свои позиции. Сейчас в мире формируется новый тренд борьбы за национальные ценности. Лидерами в этом процессе являются Китай и Россия. И этот тренд приходит на смену угасающему процессу глобализации, для продвижения которого тратятся огромные средства", - сказал Кочарян.

19 июня Кочарян был освобожден из-под стражи под залог. Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.