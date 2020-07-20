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В Черном море начались украинско-американские учения

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Черном море стартовали учения Sea Breeze 2020, в которых принимают участие восемь стран, сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Это учение мы проводим с 1997 года между Украиной и США, и для украинской стороны это один их главных инструментов вступления Военно-морских сил в НАТО. В этом году в нашем учении принимают участие восемь стран. Помимо Украины и Соединенных Штатов, это Болгария, Грузия, Испания, Турция и Норвегия (и Румыния - ИФ)", - сказал Неижпапа в ходе телефонного брифинга в понедельник.

Он отметил, что из-за с пандемии коронавируса учения были сокращены до одной недели.

"В учениях примут участие более 20 кораблей и летательных аппаратов. Основная цель этого учения - проведение международной морской операции по безопасности в кризисном районе. Вы все знаете, что Черное море, к сожалению, давно уже перестало быть стабильным. Потому такие учения как Sea Breeze или Breeze Болгарии являются подтверждением тому, что Соединенные Штаты и партнеры, страны НАТО поддерживают мир и стабильность в нашем черноморском регионе", - подчеркнул командующий ВМС ВСУ.

Также он сказал, что рад тому, что в учениях Sea Breeze уже традиционно принимает участие тактическая группа НАТО. "Это еще раз подчеркивает, что страны НАТО и партнеры поддерживают решение Украины о вступлении в НАТО", - добавил Неижпапа.

Он сообщил, что на протяжении этой недели будет проведено много тренировок и учений, в частности по противовоздушной и противокорабельной обороне, спасанию на море.

Командующий шестого флота США вице-адмирал Юджин Блэк подчеркнул, что "Черное море - это жизненно важный водный путь, он критически важен для морской торговли и стабильности в Европе". "Так что когда люди спрашивают, почему нации не Черного моря принимают участие (в "Си Бриз" - ИФ), это потому что США, НАТО, союзники и нации-партнеры осознают важность не только поддержания стабильного и процветающего региона Черного моря, но и важность возможности работать вместе и сдерживать агрессию противника", - сказал он.

Черное море Украина США

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