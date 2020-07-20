Chevron купит своего конкурента Noble Energy за $5 млрд

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Chevron Corp, одна из крупнейших нефтяных компаний США, достигла соглашения о приобретении конкурирующей Noble Energy Inc. за $5 млрд, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Это станет крупнейшей сделкой в нефтяной отрасли с начала пандемии коронавируса, отмечает The Wall Street Journal.

По условиям соглашения, акционеры Noble Energy за каждую имеющуюся у них ценную бумагу получат по 0,1191 акции Chevron. Исходя из котировок на закрытие рынка в пятницу, это предложение оценивает бумаги Noble Energy в $10,38, что представляет собой премию примерно в 7,6%. С учетом долга Noble Energy сделка оценивается в $13 млрд.

После закрытия сделки акционерам Noble Energy будет принадлежать около 3% объединенной компании.

"Наши сильные балансовые показатели и финансовая дисциплина дают нам гибкость для покупки качественных активов в эти трудные времена, - заявил глава Chevron Майкл Уирт. - Это экономически выгодная возможность для Chevron приобрести дополнительные доказанные запасы и ресурсы".

Покупка Noble Energy позволит расширить присутствие Chevron в Пермском бассейне. Она также увеличит доказанные запасы нефти и газа компании примерно на 18%, исходя из данных на конец 2019 года.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2020 года.

Котировки акций Noble Energy в ходе предварительных торгов в понедельник подскочили более чем на 12%. Акции Chevron меняются незначительно.