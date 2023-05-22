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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Chevron купит нефтегазовую PDC Energy путем обмена акциями

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская Chevron Corp. договорилась о покупке нефтегазовой PDC Energy путем обмена акциями в рамках сделки, оцененной в $6,3 млрд, или $72 в расчете на акцию, говорится в пресс-релизе Chevron.

Акционеры PDC за каждую свою бумагу получат 0,4638 акции Chevron. По закрытии сделки, которое ожидается до конца текущего года, Chevron выпустит около 41 млн обыкновенных акций. Стоимость PDC с учетом чистого долга составит $7,6 млрд.

Благодаря трансакции годовой свободный денежный поток Chevron может вырасти на $1 млрд, отмечается в пресс-релизе. Синергия операционных расходов в течение года после закрытия сделки прогнозируется на уровне $100 млн.

"Привлекательные активы PDC дополняют наши и укрепляют позицию Chevron в основных американских бассейнах, где ведется добыча", - заявил через пресс-службу глава Chevron Майк Вир.

Акции Chevron на премаркете в понедельник дешевеют на 0,8%. Котировки бумаг PDC прибавляют 8,4%, до $70,56 за штуку, а ее рыночная капитализация составляет $5,7 млрд.

Chevron PDC Energy Майк Вирт США
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