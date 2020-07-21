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В докладе о влиянии РФ на Великобританию подчеркнули роль переехавших в страну бизнесменов из России

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сильное влияние на Великобританию оказывают российские бизнесмены, переехавшие в страну и интегрированные в ее бизнес, политику и общество, считают авторы опубликованного во вторник доклада о влиянии РФ на Великобританию.

"Очевидно, что российское влияние на Великобританию стало новой нормой. Сменявшие друг друга правительства принимали российскую олигархию с распростертыми объятиями, и теперь (в Великобритании - ИФ) есть много россиян, имеющих тесные связи с Путиным, которые прекрасно интегрировались в британский бизнес, политическую и общественную сцену - в частности, в "Лондонграде", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что до недавних пор "не слишком много вопросов задавалось, если вообще задавались, относительно происхождения значительных богатств этих людей". "Эта политика открытых дверей предоставила идеальный механизм, благодаря которому незаконно нажитые деньги могут пройти очистку в лондонской прачечной", - считают авторы.

Они раскритиковали тех, кто помогает "очищать" деньги из России в Великобритании: юристов, бухгалтеров, агентов по недвижимости, работающих с выходцами из РФ. "Речь идет не только об олигархах. Появление российских денег дало рост индустрии "службы поддержки": адвокатам, бухгалтерам, агентам по недвижимости, каждый из которых, желая того или нет, сыграл свою роль в формировании буфера для людей, которые фактически являются агентами российского государства", - говорится в докладе.

Вместе с тем авторы призывают обеспечить британскую контрразведку новыми инструментами, чтобы противостоять этому натиску. "Это означает, что нужна новая законодательная основа для борьбы со шпионажем, незаконными финансовыми сделками российской элиты и "службы поддержки", которая помогает этой деятельности", - предлагают они.

Великобритания Россия

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