В Киеве на рынке "Минский" обезвредили два взрывных устройства

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Взрывотехники в Киеве обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский", сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12:00 дня аноним сообщил по линии "102" о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26", - написал Кличко на странице в фейсбуке.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники проверили информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали, периметр вокруг киосков взяли под контроль.

Взрывчатка была закреплена между легковой машиной и автокиосками, ее обезвредили, добавил Кличко.

Это второй за день инцидент на Украине, в сообщениях о котором упоминается взрывное устройство. Ранее во вторник в Луцке на западе страны мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красиловка" с двумя десятками пассажиров. Он заявил, что вооружен и что автобус заминирован. Ранее он также угрожал привести в действие еще одну бомбу, заложенную в Луцке в людном месте. Однако замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что такой бомбы нет. В МВД Украины уточнили, что мужчина дважды судим.

По данным департамента угрозыска Нацполиции, он находился на психиатрическом лечении. Там также добавили, что он стрелял из автобуса по полицейским и бросил гранату, она не взорвалась.