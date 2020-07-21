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В скафандре астронавта Кэссиди возникла неполадка при выходе в открытый космос

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Во время выхода в открытый космос во вторник из шлюза Международной космической станции в скафандре американского астронавта Криса Кэссиди произошел сбой в работе встроенного компьютерного дисплея, сообщило НАСА.

Центру управления полетами в Хьюстоне пришлось приостановить выход и перезагрузить системы его скафандра. В результате дисплей заработал и два астронавта из США - Кэссиди и Боб Бенкен - успешно отправились для выполнения задания за борт станции, отметили в американском космическом агентстве.

Американские астронавты вышли в открытый космос для продолжения ремонтно-монтажных работ на поверхности МКС.

Выход в космос с борта МКС официально начался в 07:12 по времени Восточного побережья США (14:12 по Москве), когда скафандры астронавтов были переведены на автономный режим питания в шлюзе Quest. За бортом станции они проведут около семи часов.

Крис Кэссиди МКС НАСА США

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