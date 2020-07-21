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В Самарской области задержали заместителя начальника местного УФССП

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Замначальника Управления Федеральной службы судебных приставов (УФСИН) по Самарской области задержана в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

По версии следствия, с 2013 года по 2020 годы должностные лица из числа руководства межрайонного отдела судебных приставов по городу Самаре не зарегистрировали более 7 тыс. судебных приказов и более 4,5 тыс. исполнительных листов. Из-за этого в бюджеты РФ не поступили налоги, сборы и пошлины.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержана заместитель руководителя УФССП России по Самарской области, устанавливаются остальные подозреваемые", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье УК РФ о превышении должностных полномочий.

В помещениях межрайонного отдела судебных приставов и УФСПП России по Самарской области были проведены обыски, изъята необходимая документация и назначены судебные экспертизы, устанавливается общая сумма задолженности по судебным приказам и исполнительным листам, которые не были зарегистрированы.

СКР Самарская область ФСИН

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