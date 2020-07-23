Врачи из Башкирии отправились в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Башкирские врачи во главе с заместителем министра здравоохранения республики Евгением Кустовым отправились в Киргизию для помощи в борьбе с Covid-19, сообщили в четверг в Минздраве России.

"В рамках международных договоренностей группа медицинских работников республики во главе с заместителем министра здравоохранения РБ Евгением Кустовым по поручению правительства Российской Федерации на месяц направлена в Киргизскую Республику для оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

"Численность "медицинского десанта" составляет 50 врачей-эпидемиологов и инфекционистов медицинских организаций республики, студентов и ординаторов БГМУ, которые имеют практический опыт в лечении пациентов с подтвержденными анализами на коронавирус", - подчеркнули в Минздраве.

По их данным, "все врачи прошли медицинский осмотр и инструктаж, для них сформирован запас лекарств и средств индивидуальной защиты".