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В Киргизии решили призвать к ответу бывших премьеров за смерти от COVID-19

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бывшие премьер-министры Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и Кубатбек Боронов должны нести ответственность за действия, которые привели к смерти людей во время пандемии, заявил глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Сыймык Жапыкеев.

Смена власти в Киргизии

"Кто-то должен ответить, более тысячи человек погибли, и никто не понесет за это ответственность что ли? Все, кто причастен к пандемии - Мухаммедкалый Абылгазиев, Кубатбек Боронов, Алтынай Омурбекова (вице-премьер до апреля 2020 года, куратор социальной политики), два бывших министра здравоохранения и представитель Минфина - они все ответят, мы доведем дело до конца", - заявил Жапыкеев журналистам во вторник.

По его словам, следствие выясняет сколько финансовой, технической и гуманитарной помощи было получено из-за рубежа для борьбы с коронавирусом.

"Мы планируем допросить всех, кто был причастен к пандемии, никому не будет поблажек. В первую очередь ответственность должны понести за гибель людей. Возможно многие, кто причастен к этому, будут задержаны", - отметил Жапыкеев.

Абылгазиев и Боронова уже вызывали ГСБЭП на допрос как видетелей по делу о нецелевом использовании средств при поставках гуманитарной помощи в связи с COVID-19. Главным фигурантом этого дела является бывший министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев.

С начала пандемии в Киргизии выявили 82 495 случаев коронавируса и внебольничной пневмонии, умерли 1 374 заболевших. В стране действует режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Абылгазиев руководил правительством Киргизии с апреля 2018 года по 15 июня 2020 года. Боронов был премьером с июня до начала октября.

Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2021 годаПандемия коронавируса
Киргизия коронавирус ГСБЭП Сыймык Жапыкеев Мухаммедкалый Абылгазиев Кубатбек Боронов

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