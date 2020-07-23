Таиланд разрешил въезд в страну еще четырем категориям иностранцев

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти Таиланда в связи со снижением количества новых случаев COVID-19 разрешили въезд в страну иностранным гражданам, прибывающим на выставки и в рамках оздоровительных туров, при этом им придется пройти 14-дневный карантин, сообщает туристическое Управление Таиланда (ТАТ).

"С начала этой недели в страну разрешен въезд еще для 4 категорий граждан. К ним относятся иностранные граждане, которые приезжают в Таиланд на отраслевые выставки, участники съемочных групп из других стран, рабочие пищевой сферы и строительной промышленности из Камбоджи, Лаоса и Мьянмы, а также иностранные граждане, которые приезжают в страну в рамках оздоровительных и wellness-туров", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Центра ситуационного управления по COVID-19 (CCSA) Тависина Висанайотина, эти категории граждан будут допущены в страну, но им придется провести 14 дней в карантине и соблюдать санитарно-эпидемиологические меры на протяжении всего времени пребывания в стране.

Ранее Таиланд разрешил въезд 11 категориям граждан со "свидетельством о въезде", полученном в посольстве или консульстве королевства за рубежом. Все 15 категорий граждан должны пройти медицинский осмотр до вылета в Таиланд.