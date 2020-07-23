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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в четверг по телефону текущую ситуацию в Закавказье, включая обострение обстановки на границе Армении и Азербайджана, а также ливийскую проблематику.

"В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны в целях недопущения дальнейшего обострения обстановки, обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной. В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.

"Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, "в продолжение российско-турецких межведомственных консультаций в Анкаре 21-22 июля министры подтвердили необходимость дальнейшего обмена мнениями о путях скорейшей нормализации в Ливии, прекращения боевых действий и налаживания межливийского диалога при участии ООН".

"Затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня. Отмечена важность возобновления контактов по мере снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. Условлено продолжать российско-турецкий диалог по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщает МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Турция Мевлют Чавушоглу

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