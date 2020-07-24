Число заболевших коронавирусом в ВС США достигло почти 35 тысяч

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США составило 34 491 человека, увеличившись за последние три с половиной недели более чем 60%, следует из данных Пентагона.

По данным на пятницу, в частности, с начала пандемии случаи заболевания выявлены у 23 943 военнослужащих, 3 260 членов их семей, 5 096 гражданских служащих и 2 192 сотрудников компаний-подрядчиков Пентагона. От коронавируса с начала пандемии скончались 54 человека, в том числе три военнослужащих, семь членов семей, 32 гражданских служащих и 12 подрядчиков.

При этом выздоровели свыше 14 тыс. человек, из которых более 10 тыс. являются военнослужащими.

Из всех заболевших коронавирусом 939 потребовалась госпитализация. Среди них 456 военнослужащих, 257 гражданских служащих, 102 членов семей и 124 подрядчика.

На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в Армии США – 7 833 военнослужащий. В ВМС зафиксировано 6 031 случая заболевания COVID-19, в ВВС – 3 710, в Корпусе морской пехоты – 2 795 и в Национальной гвардии – 3 319. Выявлено также еще 255 зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.

Кроме того, зафиксировано 34 939 случаев заболевания среди ветеранов Вооруженных сил и сотрудников министерства по делам ветеранов. Свыше 1,9 тыс. ветеранов скончались.