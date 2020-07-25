На Техас обрушится первый в этом году ураган

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Национальный ураганный центр США предупредил о том, что в субботу на штат Техас обрушится первый в 2020 году ураган, передает CBC News.

Ураган "Ханна" движется со скоростью 120 км в час. Ожидается, что он принесет с собой ливни, мощные ветры, штормовые волны, не исключается и торнадо. По данным канала, он обрушится на штат после полудня или вечером. Метеорологи предупреждают, что в ночь на воскресенье может выпасть от 152 до 300 мм осадков.

Ураган "Ханна" сформировался в Атлантическом океане как тропический шторм, и затем усилился до урагана. И это только один из трех крупных тропических штормов, о которых в субботу сообщает американский ураганный центр.

Hurricane #Hanna Advisory 10A: Noaa Hurricane Hunters and Doppler Weather Radars Find Hanna Has Become the First Hurricane of the 2020 Atlantic Hurricane Season. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 25, 2020

Hurricane #Hanna Advisory 11: Hanna Continuing to Strengthen as it Crawls Closer to the South Texas Coast. Gusty Squalls Occurring Along the Central Texas Coast. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 25, 2020

Еще один тропический шторм под названием "Гонсало" подходит к Карибскому бассейну. Он движется со скоростью 28 км в час на запад. Во время шторма может выпасть от 25 до 76 мм осадков. Ожидается, что примерно в ночь на понедельник он рассеется.

Кроме того, к Гавайским островам приближается шторм "Дуглас", метеорологи полагают, что он пройдет поблизости северной части Большого острова и может вызвать оползни.