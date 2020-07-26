Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 25.07В России 806 720+5 871В мире 15 792 390+281 233

В Сиэтле демонстранты подожгли объекты строящегося изолятора

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Не менее 11 человек в американском городе Сиэтл были задержаны после того, как в ходе демонстрации приняли участие в поджоге объектов на стройплощадке изолятора для несовершеннолетних правонарушителей, сообщила местная полиция.

Демонстрантами была также предпринята попытка подрыва стены здания полицейского участка. Полиция объявила, что происходящие события можно квалифицировать как "мятеж".

Протесты в Сиэтле отчасти являются акцией солидарности с демонстрациями в Портленде, где антирасистские протесты не стихают уже почти два месяца, пишут СМИ.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что санкционировал развертывание сил федеральной полиции в Сиэтле.

США

Новости

Первый случай подозрения на Covid-19 выявлен в Северной Корее

Число инфицированных COVI9-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн

SpaceX предпримет 31 июля новую попытку запуска спутников Starlink

SpaceX предпримет 31 июля новую попытку запуска спутников Starlink

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уверен в опасности пребывания в стране

Что произошло за день: суббота, 25 июля

Турция сочла враждебной реакцию Греции на молитву в храме Святой Софии

Сингапурец признался в работе на китайскую разведку в США

В соцсетях в Бразилии заблокировали 16 человек из окружения Болсонару

Что случилось этой ночью: суббота, 25 июля

Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');