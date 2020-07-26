В Сиэтле демонстранты подожгли объекты строящегося изолятора

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Не менее 11 человек в американском городе Сиэтл были задержаны после того, как в ходе демонстрации приняли участие в поджоге объектов на стройплощадке изолятора для несовершеннолетних правонарушителей, сообщила местная полиция.

Демонстрантами была также предпринята попытка подрыва стены здания полицейского участка. Полиция объявила, что происходящие события можно квалифицировать как "мятеж".

Протесты в Сиэтле отчасти являются акцией солидарности с демонстрациями в Портленде, где антирасистские протесты не стихают уже почти два месяца, пишут СМИ.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что санкционировал развертывание сил федеральной полиции в Сиэтле.