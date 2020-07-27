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Из-за аварии остановлена подача газа из Болгарии в Грецию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Подача газа из Болгарии в Грецию приостановлена из-за аварии на газопроводе в районе газоизмерительной станции "Кулата", сообщает "Булгартрансгаз".

Авария произошла из-за того, что одна секция газопровода лопнула, ее уже изолировали и начали аварийно-восстановительные работы. В результате инцидента никто не пострадал.

Греция получает природный газ со стороны Болгарии, Турции, а также в сжиженном виде через терминал Revithoussa LNG компании DESFA.

Через Болгарию в Грецию поступает российский газ, поставляемый по газопроводу "Турецкий поток".

В "Газпром экспорте" прокомментировали ситуацию: "Газпром экспорт" осведомлен о ситуации на газопроводе из Болгарии в Грецию и находится в непрерывном контакте со своими партнерами. Компания ждет от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонта".

Болгария Греция Газпром экспорт

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