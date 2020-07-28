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Атаковавший бельгийский парламент мужчина задержан в Брюсселе

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Брюсселе мужчину 36 лет, который бросил бутылку с зажигательной смесью в здание федерального парламента Бельгии, сообщил во вторник телеканал RTBF.

Задержанного подозревают в принадлежности к сторонникам крайне правой идеологии, отмечает канал со ссылкой на свой источник.

Никто не пострадал, материальный ущерб оценивается как незначительный.

Инцидент произошел в понедельник, 27 июля, во второй половине дня.

Бельгия Брюссель

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