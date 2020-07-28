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Эрдоган призвал остановить геологоразведку на востоке Средиземноморья

Эрдоган призвал остановить геологоразведку на востоке Средиземноморья
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Reuters

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в связи с ситуацией вокруг нефтегазовой деятельности Турции в восточном Средиземноморье высказался за временное прекращение такой активности, сообщил во вторник секретарь президента Ибрагим Калын.

Ранее подобная деятельность Турции - возле греческих островов - вызывала критику Афин. Так, в середине июля глава МИД Греции Никос Дендиас высказывал пожелание, чтобы партнеры по ЕС подготовили экономические санкции против Анкары на тот случай, если Турция продолжит бурение на нефть и газ в этом районе.

"Давайте будем следовать конструктивному подходу и поставим на паузу это (бурение - ИФ)", - передал во вторник слова Эрдогана Калын.

В то же время Калын призвал Грецию решать проблемы с Турцией на двусторонней основе, не вовлекая в процесс прочие страны. "Для Греции не будет возможным добиться результатов, используя свое членство в ЕС в качестве способа давления", - отметил он.

Ранее главы МИД стран ЕС подвергли Турцию критике в связи с бурением на нефть и газ в водах восточного Средиземноморья.

Греция считает, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в зонах, где ведет бурение Турция. В ответ в Анкаре ссылаются на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.

Турция Средиземное море Реджеп Тайип Эрдоган

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