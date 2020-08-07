Турция решила возобновить нефтегазовые исследования в Средиземном море

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Турция возобновит приостановленное ранее разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море, заявил в пятницу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Бурение было приостановлено, но мы его возобновим. Судно "Барбарос Хайреттин" отправлено выполнять поставленную задачу", - сообщил Эрдоган журналистам.

В каком конкретно районе Средиземного моря будут возобновлены работы, глава государства не сообщил.

В конце июля Эрдоган высказался за временное прекращение бурения из-за критики со стороны Афин.

Главы МИД стран ЕС также подвергли Турцию критике в связи с бурением месторождений нефти и газа в водах восточного Средиземноморья.

Греция считает, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в зонах, где ведет бурение Турция.

Общеарабский телеканал "аль-Арабийя" увязывает новый демарш Анкары с подписанным в четверг соглашением между Грецией и Египтом о "демаркации морской границы и установлении исключительной экономической зоны". Его текст не опубликован.

Вечером в четверг МИД Турции заявил, что Анкара "считает данное соглашение недействительным". По мнению внешнеполитического ведомства Турции, оно также "нарушает права Ливии на море".

В ответ на это министерство иностранных дел Египта выразило удивление по поводу заявлений МИД Турции. Официальный представитель египетского министерства в соцсетях выразил недоумение тем фактом, что Турция подвергает критике документ и выдвигает обвинения, хотя она не была проинформирована о его содержании и деталях.

Со своей стороны, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в четверг вновь заявил, что подписанное ранее в этом году соглашение между правительством Национального согласия Ливии и Турцией о сотрудничестве в Восточном Средиземноморье является незаконным и "ему место в мусорной корзине".

Ранее в июле Греция подписала соглашение с Италией о демаркации морских границ между двумя странами в Средиземном море на фоне разведочной активности Турции в регионе Восточного Средиземноморья.