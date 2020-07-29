Две военные базы США объявили тревогу из-за ракетных пусков Ирана

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в среду в рамках учений "Великий Пророк 14" провел запуски баллистических ракет шахтного базирования, передает агентство "Тасним".

Отмечается, что пуск ракет, "спрятанных глубоко под землей в закамуфлированном виде", прошел успешно. Кроме этого, на учениях, проходящих в провинции Хормозган и в акваториях Персидского залива и Ормузского пролива, КСИР применял и другие баллистические ракеты, ракеты классов "земля-земля", "земля-море" и "море-море".

Также был задействован целый спектр беспилотников и системы ПВО. В частности, на учениях беспилотники КСИР "наносили удары по макету вражеского авианосца".

"Тасним" добавляет, что в финальной фазе маневров проводились совместные операции с участием кораблей, беспилотников и ракет, принадлежащих как ВМС КСИР, так и аэрокосмическим силам КСИР.

В свою очередь агентство Associated press (AP) сообщает, что в ходе маневров силы КСИР обстреливали построенную ранее модель американского авианосца типа "Нимиц", который, по данным AP, иранцы отбуксировали в Ормузский пролив в минувшие выходные.

По данным AP, пуски баллистических ракет Ираном заставили американских военных принять меры безопасности на военно-воздушной базе "Аль-Дафра" в ОАЭ и на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре. В частности, военнослужащих отправляли в укрытия.

"Инцидент длился какие-то минуты, а затем было объявлено, что все в порядке", - заявила представитель Центрального командования ВС США Бет Риордан. AP отмечает, что обе базы находятся в сотнях километров от того места, где иранцы поместили макет американского авианосца.

По данным агентства, в конце минувшей недели из Индийского океана в ближневосточные воды вошел американский авианосец "Нимиц": он должен сменить авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который находится в Аравийском море, а в начале прошлой неделе проходил через Ормузский пролив. Но неясно, будет ли и авианосец "Нимиц" проходить через пролив.

КСИР начал учения в акваториях Персидского залива и Ормузского пролива накануне, 28 июля. Тогда также сообщалось, что иранский вертолет выпустил ракету по модели американского авианосца.