Boeing прекратит выпуск самолета Jumbo Jet 747 в 2022 году

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing прекратит производство легендарного самолета Jumbo Jet 747 в 2022 году.

При этом в пресс-релизе компании отмечается, что она будет продолжать обслуживание этих лайнеров еще в течение долгого времени.

Эксплуатация Jumbo Jet 747 началась в 1970 году. Он многие годы оставался самым вместительным самолетом в мире, поскольку вмещал более 600 человек. Однако в последние годы для многих авиакомпаний стало нерентабельным использование гигантских авиалайнеров из-за значительного расхода топлива.

"Реальность такова, что воздействие пандемии на авиационный сектор остается серьезным. Хотя некоторые авиакомпании медленно возвращаются в воздух, их число остается намного ниже, чем в 2019 году, а доходы авиаперевозчиков также сокращаются", - говорится в сообщении Boeing.

Это означает, что авиакомпании откладывают закупки самолетов, поставки замедляются, плановое техническое обслуживание откладывается, старые самолеты списываются, а покупатели сокращают расходы. "Все это влияет на наш бизнес и, в конечном итоге, на нашу прибыль. Несмотря на некоторые обнадеживающие признаки, мы полагаем, что для возвращения к уровню прошлогоднего пассажиропотока потребуется около трех лет", - полагают в компании.

Также Boeing сообщила, что в 2021 году сократит объем производства лайнеров 787 до шести в месяц, 777/777X - до двух в месяц. При этом компания ожидает постепенного увеличения производства моделей 737 до 31 в месяц к началу 2022 года.

Boeing – один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.