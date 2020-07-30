РФ и Казахстан договорились о создании комплекса для пусков ракет "Союз-5"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и СП "Байтерек" (Россия-Казахстан) подписали контракт на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса для запуска ракет "Союз-5", сообщает "Роскосмос".

"Проект "Байтерек" предусматривает создание ракетного комплекса "Байтерек" на базе наземной космической инфраструктуры "Зенит-М" на космодроме Байконур для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - сообщили в госкорпорации.

Соглашение по проекту "Байтерек" было подписано в четверг в городе Байконуре и предусматривает создание космического ракетного комплекса на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов.

Соглашение подписали генеральный директор РКК "Энергия" Игорь Озар и генеральный директор СП "Байтерек" Куат Мустафинов.