Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:34Заразились
на 30.07В России 834 499+5 509В мире 17 029 155+337 628

США ограничили поставки в Иран 22 видов металлов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США расширяет санкции в отношении Ирана, вводя ограничения на ввоз в страну 22 видов металлов и материалов, которые могут использоваться для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики.

"Те, кто сознательно передают такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона "Об иранской свободе и противодействии распространению"", - говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте госдепа.

Отмечается, что ядерная, баллистическая и военная программы Ирана представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.

Кроме того, под санкциями остаются любые поставки в Иран и из него определенных материалов, включая графит, сырье или полуфабрикаты металлов для строительного сектора.

"В соответствии с тем же положением закона я продолжаю настаивать на том, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) контролирует строительный сектор Ирана. Строительная фирма КСИР и многие ее дочерние предприятия по-прежнему находятся под санкциями Организации Объединенных Наций, поскольку они принимали непосредственное участие в строительстве объекта по обогащению урана в Фордо", - уточняет Помпео.

Среди металлов, попавших под запрет, семь видов алюминия, его сплавы, 98% алюминиевый порошок, несколько видов стали, в том числе нержавеющей и марагеновой, бериллиевая бронза и вольфрамовый медный сплав.

Осенью 2019 года США уже ввели санкции в отношении продажи, поставки или передачи в Иран или из Ирана сырья и полуфабрикатов металлов, графита, угля и программного обеспечения для интегрирующих промышленных целей.

В частности, ограничения касались труб из нержавеющей стали 304L, двух видов фольги и нержавеющей стали CrNi60WTi ESR + VAR.

США Иран

Новости

Ракета "Протон-М" с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с Байконура

Правозащитники насчитали более 60 тысяч человек на пикете Тихановской

Правозащитники насчитали более 60 тысяч человек на пикете Тихановской
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Посол РФ не увидел оснований для задержания "вагнеровцев" под Минском

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Тихановская назвала "страшной" ситуацию с "вагнеровцами" в Белоруссии

Тихановская назвала "страшной" ситуацию с "вагнеровцами" в Белоруссии

Что произошло за день: четверг, 30 июля

Пандемия коронавируса

Экс-кандидат в президенты США умер от последствий коронавируса

Трамп не сможет самостоятельно перенести президентские выборы

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП

Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП

Совет ЕС утвердил санкции против нескольких россиян за кибератаки

Совет ЕС утвердил санкции против нескольких россиян за кибератаки

ЕС вновь не разрешил въезд из России

ЕС вновь не разрешил въезд из России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');