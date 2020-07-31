Киев получил от Минска список задержанных в Белоруссии "вагнеровцев"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии передало украинским властям список задержанных под Минском граждан РФ, которые, предположительно, являются бойцами частной военной компании, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что вопрос не только в том, сколько среди задержанных украинцев и кто они. "Вопрос шире. Также, действительно, очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил (в Донбассе - ИФ), незаконных вооруженных формирований и, собственно говоря, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений", - отметил министр.

По словам Кулебы, украинские компетентные органы уже активно работают над этим вопросом. "Со своей стороны хочу подчеркнуть, что Украина всегда поддерживала Беларусь, всегда была надежным соседом Беларуси, и мы поддерживаем независимость, суверенитет и стабильность в этой дружественной для нас стране", - добавил министр.

Отвечая на вопрос о том, сколько украинцев среди задержанных, глава МИД отметил, что их не семеро. "Мы только вчера получили полный список граждан, которые были задержаны, и сразу передали его украинским компетентным органам для изучения... Относительно количества граждан Украины, я могу сейчас сказать точно, что их не семеро. Но мы должны проверить весь список", - пояснил Кулеба.

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 29 августа ночью под Минском 32 человека, которые, предположительно, являются бойцами частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков позднее заявил, что задержанные дают показания. 30 июля Служба безопасности Украины сообщила, что будет инициировать вопрос экстрадиции "вагнеровцев".

В тот же день на сайте главы украинского государства появилось сообщение, что Киев обратится к Минску с ходатайством об экстрадиции бойцов ЧВК "Вагнер", подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.