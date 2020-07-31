ЕК выделила 40 млн евро для сбора плазмы выздоровевших от коронавируса

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия выделила 40 миллионов евро на гранты медицинским учреждениям, которые могут заняться сбором плазмы выздоровевших от коронавируса пациентов, сообщается в пресс-релизе ЕК.

"Конвалесцентная плазма может стать многообещающим средством лечения COVID-19, - пояснила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидис. - Благодаря финансированию, которое мы выделили сегодня, мы можем сделать еще один шаг в сборе плазмы, и я приглашаю все заинтересованные стороны воспользоваться этим".

Более 200 служб по сбору крови по всему ЕС приглашены участвовать в тендере, который проводится в месячный срок. Гранты будут предоставляться государственным и негосударственным службам по сбору крови на закупку оборудования для плазмафереза.

Лечение заключается в переливании конвалесцентной плазмы больным пациентам для повышения их иммунитета и способности бороться с болезнью. Плазменное переливание также используется для очистки антител с целью создания специфического лекарственного средства от COVID-19 (иммуноглобулин) как краткосрочной альтернативы вакцинам.

В настоящее время почти 75% плазмы собирается государственными службами крови и отделениями Красного Креста путем донорства цельной крови, от которой затем отделяется плазма. Это гораздо менее эффективный метод по сравнению с плазмаферезом – процессом, при котором у донора берется плазма, а другие компоненты крови ему возвращаются. При плазмаферезе доноры могут сдавать большие объемы плазмы за один раз и сдавать ее раз в две недели, а не раз в 3-4 месяца, как при донорстве цельной крови.

Эффективность этих методов лечения исследуется во всем мире, в том числе в рамках исследовательского проекта ЕС, финансируемого программой Horizon 2020.